Сервіси ПриватБанку тимчасово не працюватимуть: що відомо

Плануються регламентні роботи

У ніч напроти 6 квітня сервіси додатка "Приват24" від ПриватБанку певний час будуть недоступними. У компанії проводитимуть регламентні роботи.

Про це йдеться на сайті ПриватБанку. Зазначається, що це стосується і роботи банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

"У період проведення робіт 6 квітня з 00:05 і до 07:05 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що будуть проводитися планові регламентні роботи процесингового центру. Вони мають збільшити потужності та безпеку обробки, зростаючих обсягів операцій із платіжними картками. Також ПриватБанк повідомляє, що майже усі технічні роботи намагаються проводити у нічний час.

"Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин", — йдеться на сайті.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно у "Монобанку" стався новий масштабний збій.