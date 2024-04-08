Зеленский поедет в ЮАР: в СМИ назвали возможные сроки

Среди главных целей — установить более прочные торговые связи между странами

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с официальным визитом. Он якобы состоится в ближайшие несколько месяцев.

Об этом сообщило издание Business Day. Там ссылаются на заявление министра международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор.

По ее словам, президент Украины выразил намерение посетить ЮАР в этом году. В планах Киева:

установить более прочные торговые связи между странами;

обсудить характер отношений, которые могут построиться между странами после окончания войны с РФ.

В прошлом году Украина имела много активности по вектору Глобального Юга, в первую очередь, с Африкой. В 2023 году глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба совершил два африканских турне. Владимир Зеленский, со своей стороны, провел десятки переговоров с лидерами стран континента. Кроме того, Киев посетила африканская делегация.

По словам специального представителя по вопросам Ближнего Востока и Африки Максима Субха, с самого начала полномасштабной войны, Украина работала над мобилизацией поддержки со всего мира, в том числе и из Африки, которая не осознавала последствия агрессии страны-террориста для региона.

"Мало кто в Африке осознавал свою зависимость от поставок украинского зерна или украинских удобрений. Мало кто понимал, что экономики ряда стран этого континента, прежде всего Северной и Восточной Африки, имели систему деловых контактов с Украиной, которая из-за войны обвалилась", — рассказал Субх.

Стоит отметить, что визит украинского президента в ЮАР может произойти впервые за много лет. Напомним, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба посетил данное государство в 2023 году впервые с 1998 года.

Ранее "Телеграф" писал, что глава африканской страны назвал 10 пунктов, как завершить войну в Украине.