Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации? Сеть завалило мемами из-за нового указа

Украинское информпространство завалило различными мемами и шутками

Украинское общество переполошила новость о якобы внесении "Передвижного цирка Украины" в перечень предприятий, имеющих статус критически важных для государства. Таким образом его сотрудники могут быть освобождены от мобилизации.

Новость со скриншотами документа распространил народный депутат Ярослав Железняк. На фото действительно можно увидеть "указ" Ростислава Карандеева, которым "Передвижному цирку" якобы присваивается статус важного предприятия, учреждения, организации для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особенный период.

При этом важно отметить, что, судя по скриншотам, данный "Указ" не подписан, а также на нем не указан его номер и дата.

Однако, в сети некоторые уже успели поднять скандал и сейчас украинское информпространство завалило различными мемами и шутками на этот счет.

Сам Железняк, например, прокомментировал "документ" следующим образом:

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области ТЦК якобы "запаковали" 14-летнего подростка. В военкомате отреагировали на скандал.