Футболисты клуба УПЛ получили бронь от мобилизации

В Минмолодьспорта подписали соответствующий указ.

Футболисты, тренерский штаб и клубные работники СК "Днепр-1" будут забронированы от мобилизации. Это следует из приказа Министерства молодежи и спорта.

"Общество с ограниченной ответственностью "Спортивный клуб "Днепр-1" признано соответствующим критериям и критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", сообщается на сайте Министерства. Приказ подписал временно исполняющий обязанности Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 20 турах чемпионата. От "Шахтера", возглавляющего турнирную таблицу, днепровскую команду отделяет всего 2 очка, но у "горняков" есть 2 игры в запасе.

В еврокубках "Днепр-1" последовательно выбыл в квалификационных раундах из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Команда, стартовавшая во втором раунде квалификации самого престижного еврокубка, так и не сумела пробиться в групповой турнир.

Ранее сообщалось, что среди представителей УПЛ бронь от мобилизации имеют футболисты только 3 клубов: "Шахтера", "Динамо" и "Оболони".