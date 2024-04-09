НАБУ провело обшуки в ексголови однієї з областей: все через "фітнес-тренерку на мільярд"

Фірма Яни Хлант отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг в області

У ексголови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки. Він фігурує у справі про фітнес-тренерку Яну Хлант, її фірма під час повномасштабного вторгнення РФ отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг в області.

Про це пише "Українська правда", спираючись на слова співрозмовника в антикорупційних органах та політичних колах. Відомо, що слідчі дії проходили на минулому тижні.

Наразі інші подробиці справи, а також результати обшуку не розголошуються.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року було оприлюднено розслідування про те, що Дніпропетровська ОВА заплатила 1,5 мільярди гривень фірмі "Будінвест інжиніринг". І це лише за час повномасштабного вторгнення Росії. Фірма належить фітнес-тренерці Яні Хлант, яка нібито мала близькі зв'язки з керівником ОВА Валентином Резніченком та менеджером братів Дубинських, яких ФБР розшукує за фінансові махінації в США.

За фактом цієї справи САП зареєструвала кримінальне провадження. Потім 24 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій, зокрема звільнив голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Раніше "Телеграф" писав, що скандальному екс-главі Дніпропетровщини Резніченку "відкрили дорогу" для виїзду з України.