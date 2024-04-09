Помощники нардепов смогут получить "броню" от мобилизации: детали из нового законопроекта

Забронировать смогут не всех

В Украине готовят к голосованию новый законопроект о мобилизации. В нем предусмотрено, что народным депутатам Украины разрешат забронировать от мобилизации двух помощников.

Об этом говорится в тексте заключения Комитета национальной безопасности и обороны Верховной Рады. Он был обнародован нардепом Алексеем Гончаренко в его telegram-канале.

"Во время действия военного положения, введенного Указом Президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 года № 64/2022, утвержденным Законом Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 года № 2102-IX, с целью обеспечения надлежащего выполнения полномочий народных депутатов Украины может быть забронировано не более двух помощников-консультантов соответствующего народного депутата Украины", — говорится в документе.

Как сообщалось ранее, 9 апреля профильный комитет Рады подготовил окончательный текст законопроекта о мобилизации. Скорее всего в таком виде он пойдет на второе чтение.

Нардеп Гончаренко после этого перечислил ключевые изменения, которые им предусмотрены.