Остались считанные дни: что сейчас с законопроектом по мобилизации и когда финальное голосование

Нардепы уже на этой неделе начнут рассмотрение

Новый законопроект о мобилизации в Верховной Раде Украины (ВРУ) начнут рассматривать в среду, 10 апреля. Финальное голосование состоится 11 апреля.

По состоянию на понедельник, в профильном комитете ВРУ не успели завершить рассмотрение законопроекта и подготовить таблицу ко второму чтению. Об этом народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале.

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"Комитет по вопросам обороны сегодня тоже еще не завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Финал подготовки таблицы ко второму чтению будет завтра (во вторник) уже. Ну и 10 апреля в зале Рады начало рассмотрения. А 11-го ― финальное голосование", ― написал Железняк.

Глава ВРУ Руслан Стефанчук говорил, что нардепы могут рассматривать законопроект о мобилизации неделями. Однако если правок будет немного, его примут быстрее.

Всего к этому законопроекту было более 4000 тысяч правок. Президент Украины Владимир Зеленский в последнем интервью заявил, что его примут в течение нескольких недель.

Отметим, что народные избранники также могут в ближайшее время рассмотреть законопроект о мобилизации осужденных. Об этом сообщил нардеп Максим Бужанский. По его словам, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности предлагает принять за основу законопроект №11079-1.

Некоторые осужденные смогут стать в ряды ВСУ, если изъявят такое желание и пройдут военно-врачебную комиссию. Однако эта возможность недоступна для граждан, отбывающих наказание за тяжкие преступления.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский подписал законопроект о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. Парламент одобрил его еще весной 2023 года.