Законопроект об усилении мобилизации: кто будет иметь право на отсрочку

Некоторые категории имеют основания для освобождения от службы

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, уже 10 апреля может начаться его рассмотрение в Верховной Раде во втором чтении. В документе в частности прописано, кто будет иметь отсрочку от мобилизации в случае утверждения законопроекта.

Выводы Комитета опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Отсрочку будут иметь те, чьи родственники(жена, сын, дочь, отец, мать, родные брат или сестра) погибли или пропали без вести в ходе АТО или при отражении полномасштабной агрессии РФ.

Также отсрочка будет предоставляться инвалидам всех групп и тем, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем. Отсрочка им будет даваться на срок от 6 до 12 месяцев, затем снова нужно пройти ВЛК.

Отсрочку по семейным обстоятельствам также получат:

те, кто имеет 3 и более несовершеннолетних детей с условием, что у них нет долгов по алиментам, превышающих 3-месячный объем;

отцы и матери-одиночки, чей супруг погиб, пропал без вести, лишен родительских прав либо находится в тюрьме;

отец или мать несовершеннолетнего ребенка, чей супруг(а) уже проходит службу;

родители несовершеннолетних детей-инвалидов, а также детей с рядом тяжелых заболеваний;

усыновители детей-инвалидов — если дети на момент усыновления были признаны сиротами либо лишенными родительской опеки.

Супругам инвалидов третьей группы отсрочка будет даваться только в случае, если инвалидность установлена вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечности, кисти, стопы, одного из парных органов, психического расстройства при онкологии, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Отсрочка для тех, кто имеет на содержании родителей-инвалидов 1 и 2 групп усложнится. Если из супругов-опекунов один невоеннообязанный, то второго могут мобилизовать. Внук людей с инвалидностью 1 и 2 групп будет иметь право на отсрочку только если у них нет более близких родственников.

От службы будут освобождены студенты дневной или дуальной формы обучения. Также сохранится отсрочка для аспирантов.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк пояснил, как будет происходить рассмотрение законопроекта о мобилизации в ВР. Он подчеркнул, что каждая правка может быть учтена или отклонена, а окончательная версия документа появится только после рассмотрения парламентом и голосования в целом.