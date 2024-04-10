Нестыковки и пробелы нового законопроекта о мобилизации: оценка юристов

Насколько конституционны положения документа, "Телеграф" спрашивал у правозащитников.

Законно, но несправедливо

Первое, что вызывает обеспокоенность правозащитников в новом законопроекте – это обязанность лиц, получивших инвалидность с начала полномасштабного вторжения, пройти повторное медицинское освидетельствование, говорит адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

По словам юриста, значительная часть таких граждан выехали за границу, поэтому выполнить это требование лично, а не путем предоставления существующих документов о присвоении группы инвалидности, им будет крайне сложно.

– Во-первых, из закона непонятно, каким будет механизм формирования новых комиссий и прохождение гражданами медосмотров. Во-вторых, я понимаю, что на фронте не хватает людей, но если к активным боевым действиям будут привлекать лиц с инвалидностью, возникнет вопрос не только об их безопасности, но и о судьбе их сослуживцев, которые вряд ли смогут положиться на такого бойца во время выполнения. боевых задач, – говорит юрист в комментарии "Телеграфу".

Историю с исключением из документа положения о демобилизации правозащитница называет попыткой искусственного затягивания решения проблемы, давно ставшей острой для общества.

По словам Екатерины Анищенко, если депутаты примут законопроект в сегодняшней редакции, это будет выглядеть как сознательное игнорирование властями интересов и объективной потребности военных в отдыхе.

– Особенно удивительно это выглядит и на фоне признания передвижных цирков критически важными для функционирования экономики в особый период и предоставление их работникам возможности получить отсрочку. То есть, одни воюют третий год без возможности уволиться, а другие освобождаются от службы вообще на крайне сомнительных основаниях. Применить слово "незаконно" в данном случае нельзя, но это как минимум несправедливо, – говорит юрист.

Одна из наиболее обсуждаемых норм будущего закона – санкции для тех, кто не встанет на военный учет – вызывает сомнения не столько в вопросе конституционности (ведь, согласно Конституции, во время действия военного положения некоторые права граждан могут ограничиваться), сколько в смысле эффективности.

По словам правозащитницы, опыт внедрения подобных мер в семейном законодательстве показывает, что никакого влияния на нарушителей они иметь не будут.

– Должникам по алиментным платежам (более 3 месяцев) тоже в свое время запретили пользоваться транспортными средствами и что? Как ездили, так и ездят. Даже если этот момент возьмут под жесткий контроль, начнут забирать авто на штрафплощадки, люди просто пересядут на общественный транспорт и велосипеды. Какая связь эта норма вообще имеет с мобилизацией и какая от нее польза?

Вместо карательных мер следует дать тем патриотам, которые не сбежали за границу, мотивацию служить. Позвольте выбирать специальность на фронте, чтобы люди, боящиеся оружия, могли вернуть долг Родине, занимаясь другой работой в армии. Увеличьте выплаты, льготы, компенсации, часть которых почему-то выбросили из финальной версии документа. Главное — определите срок службы, чтобы человек знал, на что ему рассчитывать, – говорит юрист.

Что касается обжалования наложенных ограничений из-за неявки в ТЦК, Екатерина Анищенко настроена не слишком оптимистично. По словам адвоката, для этого нужно сначала пройти "девять кругов ада" в украинских судах, после чего подаваться в ЕСПЧ.

Впрочем, даже дойдя до Европы, гарантий положительного результата вы не получите, ведь данное решение укладывается в законы военного времени. Более того, проиграв в суде и получив обязательства по выплате материальной компенсации, государство может ссылаться на нехватку средств в особый период и отказаться от выполнения требования.

"Как это будет работать на практике, покажет время"

Хотя новый законопроект о мобилизации действительно не лишен недостатков, называть его антиконституционным или дискриминационным будет неверно, считает юрист ЮК "Де-юре", специалист в военной практике Владислав Мартынчук.

По словам эксперта, едва ли не единственное положение, вызывающее юридические вопросы в смысле реализации: сроки для обновления военнообязанными личных данных.

– Сделать это можно в ТЦК, ЦНАПе или электронном кабинете не позднее 60 дней со дня принятия закона. Впрочем, электронного кабинета до сих пор не существует. Кабмин только сейчас устанавливает двухмесячный дедлайн по внедрению этого сервиса. Таким образом, возникает сомнение в том, что гражданам удастся воспользоваться дистанционным способом обновления данных, — говорит юрист в комментарии "Телеграфу".

Относительно ограничительных мер за уклонение от походов в ТЦК, специалист не видит в этих нормах ничего "криминального". По словам Владислава Маринчука, согласно положениям законопроекта, в консульских услугах как таковых вам не откажут.

Вместе с тем, одновременно с предоставлением вам необходимой услуги, вы будете обязаны предоставить свои данные для внесения их в соответствующие реестры. Если вы обратились в консульство для возвращения на Родину, то и это требование можно обойти. На несовершеннолетних детей нарушителей норма вообще не будет распространяться – им отказывать не будут при любых условиях.

– В то же время, если вы будете нуждаться в этих услугах за рубежом, мы снова возвращаемся к невозможности обновления данных через электронный кабинет, которого фактически еще не существует. Относительно запрета пользоваться транспортным средством, вопрос здесь не к законности, а к логике этой санкции и ее эффективности. Чтобы наложить такое ограничение, ТЦК следует обратиться в суд и сообщить человеку о том, что против него вводится такое ограничение. Как это будет работать на практике, покажет время. Во всяком случае, хорошо, что из этой нормы исключили ограничения по пользованию банковскими счетами и продаже недвижимости. Это было уже слишком, – отмечает юрист.

Норма о возможности бронирования помощников депутатов, которая вызвала возмущение общества, также не несет в себе какой-либо сенсации, говорит Владислав Мартынчук. Военнообязанные, занимающие данные должности, получат право на бронирование на общих основаниях в качестве госслужащих.

По словам юриста, определенная логика в этом положении есть, поскольку без помощников депутатов законодательные процессы в стране могут быть парализованы. К тому же лимит на двух помощников также кажется весьма адекватным, говорит эксперт.

Основные положения

На третьем году полномасштабного вторжения РФ в Украине фактически все еще действует довоенное мобилизационное законодательство. Над созданием новых положений нардепы работали почти полгода, а общее количество правок составило более 4000. Впрочем, назвать окончательную редакцию законопроекта взвешенной в вопросе сохранения баланса интересов государства и военнообязанных граждан можно лишь с натяжкой.

Так, самое ожидаемое среди военного сообщества положение о праве на демобилизацию после 36 месяцев службы в законопроект решили вообще не включать. По словам авторов документа, по просьбе министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского эту норму пропишут в отдельном законе.

Если же проект будет принят, в Украине начнут действовать санкции для тех, кто не имеет военно-учетных документов. В частности, ограничение в получении консульских услуг и право на управление транспортными средствами для мужчин от 18 до 60 лет. Более того, несмотря на внедрение электронного кабинета призывника, военнообязанные должны будут носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителей ТЦК, полицейских или пограничников.

Не забыли депутаты и о себе. Согласно положениям нового законопроекта, народным депутатам разрешат забронировать от мобилизации двух помощников. Кроме того, право на отсрочку от мобилизации теперь будет иметь бенефициарные владельцы стратегических предприятий, даже если они не работают на этом предприятии.

Остальные граждане смогут избежать мобилизации при следующих условиях:

Кроме ограничительных санкций, в новом законопроекте будут содержаться и мотивационные нормы. Следует отметить, что некоторые из предварительно одобренных в окончательную редакцию не вошли, а именно:

единовременная доплата в размере 70 тысяч гривен военнослужащим, находящимся на "нуле",

ежемесячная выплата вознаграждения за особенности прохождения службы в размере 10 000 грн.,

фиксированная плата за уничтоженную технику.

Остальные могут вступить в силу уже в ближайшее время: