Вопросы демобилизации исключили из законопроекта о мобилизации: подробности

Сырский объяснил, почему пункты о демобилизации исключили из нового закона о мобилизаци

Демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации. Этот вопрос намерены включить в отдельный законопроект и рассмотреть индивидуально.

Об этом "Интрефакс-Украина" сообщила член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз. А источники "Украинской правды" утверждают, что исключение инициировал Главком ВСУ Александр Сырский.

Ирина Фриз отметила, что заседание парламентского Комитета по состоянию на 21:00 все еще продолжается.

"Комитет решил исключить из законопроекта раздел о демобилизации. По демобилизации будет отдельный законопроект", — сказала депутат от "Европейской солидарности".

В то же время в распоряжении УП оказалось письмо Главкома ВСУ к министру обороны Украины Рустему Умерову. Сырский отметил, что нужны "безотлагательные изменения в законодательстве" касательно военной службы и мобилизации на фоне длительной войны России против Украины. При этом отметил, что некоторые пункты нового закона о мобилизации требует детального изучения после внесения правок.

"С учетом указанного предлагается вопросы оснований увольнения с военной службы, а также внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих изучить отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте", — сказано в документе.

Нардеп Александр Федиенко также подтвердил, что пункт о демобилизации военнослужащих исключили из закона о мобилизации.

"Подтверждаю то, что комитет после проведения консультаций с главнокомандующим согласился учесть предложение главнокомандующего. Правительство обязано внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями", – написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что впервые за два года в Украине началась демобилизация. Со службы уволили не только военных ВСУ, но и из других структур.