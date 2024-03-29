"Были веские причины": Сырский впервые высказался об отставке Залужного

Сырский пожелал Залужному "успехов на новой и очень ответственной должности".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые прокомментировал отставку генерала Валерия Залужного. Он считает, что у Президента Украины Владимира Зеленского были веские причины для принятия такого решения.

Особенно, если оно было принято во время активной фазы войны. Такое мнение действующий главнокомандующий ВСУ высказал в интервью "Укринформу".

"У военных есть одна обязанность – мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Так что если у Президента страны, Верховного Главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, – это значит, что эти причины – веские.", – сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что работал с Валерием Залужным "как одна команда" с начала российского полномасштабного вторжения и даже раньше. Он пожелал Залужному "успехов на новой и очень ответственной должности".

Сырский также рассказал, что военное руководство отрабатывает алгоритмы работы органов военного управления на всех уровнях. Речь идет о детальном, тщательном планировании действий с учетом потребностей фронта.

"Собственно, от четкой работы этой вертикали, охватывающей планирование и обеспечение боевых действий, от своевременной поставки новейшего оружия и боеприпасов от наших западных партнеров зависит не только успех каждой из военных операций, но и жизнь людей. Об этом стоит помнить командирам всех уровней, да и нашим союзникам на Западе мы постоянно об этом напоминаем.", – объяснил главком.

В конце января в сети появилась информация об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако сначала спикер президента Украины Сергей Никифоров отрицал это.

В то же время в ISW подчеркнули, что российские пропагандисты использовали слухи об увольнении или отставке главнокомандующего ВСУ для ряда информационных операций, в центре которых – внутренние дела Украины.

3 февраля издание The Washington Post со ссылкой на два анонимных источника писало, что якобы правительство Украины проинформировало администрацию президента США Джо Байдена о вероятном решении об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

8 февраля Президент Зеленский все же уволил Залужного и назначил на его место Александра Сырского.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Владимир Зеленский 7 марта согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.