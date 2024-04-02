"Сразу ударило": известный социолог рассказал, как увольнение Залужного повлияло на рейтинг Зеленского

Сейчас доверие к главе государства составляет примерно 60–62%, что гораздо выше, чем было до полномасштабной войны

Отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ негативно повлияла на рейтинг президента Украины Владимира Зеленского. Он и без того начал постепенно снижаться еще с сентября прошлого года.

Как пояснил президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью "Украинской правде", в начале каденции у всех президентов приблизительно одинаковый баланс доверия и недоверия. То есть процент доверяющих минус процент тех, кто не доверяет, составляет около 40-45%. Этот показатель снижается после первого года президентства, а завершают свою работу президенты обычно с показателем минус 40–50%.

"Зеленский медленнее терял доверие. Хотя баланс был такой же, как в начале у Порошенко – плюс 44%. И до полномасштабной войны этот баланс у Зеленского достиг минус 23%. А потом началась большая война, и баланс стал плюс 80%. Понемногу уровень доверия к президенту начал снижаться с сентября прошлого года – повлияли на это проблемы с контрнаступлением. И сейчас второе, что влияет – отставка Залужного. Валерий Залужный был лидером доверия общественного мнения и сейчас остается таковым", — отметил Паниотто.

При этом, по словам социолога, уровень доверия к Залужному после увольнения остается примерно таким же, как и был. Ведь Залужный олицетворял Вооруженные силы Украины, а украинцы, несмотря на не совсем успешное контрнаступление, верят в ВСУ.

В то же время доверие ко всем органам власти, и к Зеленскому в частности, падает. Даже разговоры о конфликте с Залужным негативно отражались на доверии президенту. А увольнение его с должности сразу ударило по рейтингу Зеленского и отобрало у него несколько процентов.

"Сразу ударило. И после самого увольнения было дополнительное падение в 5%. У Зеленского сейчас доверие примерно 60–62%. Конечно, это гораздо выше, чем было до полномасштабной войны", — резюмировал Владимир Паниотто.

Как писал "Телеграф", дипломат Вадим Пристайко считает, что Валерий Залужный, назначенный послом Украины в Великобритании, ждут вызовы на новой должности. Ведь ему нужно будет находить новые аргументы для наших партнеров, которые тоже устают от войны.