Рада приняла еще одно важное решение: кто из военных получит 70 тысяч доплаты

Постановление поддержали 321 народный избранник

Верховная Рада Украины проголосовала еще за одно важное постановление для военных. Теперь те, кто защищает Родину, на передовой будут получать по 70 тысяч гривен доплаты в месяц.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Информация появилась на его официальном Telegram-канале.

То есть кроме зарплаты (20-25 тысяч) и боевых (100 тысяч), украинские защитники должны получать еще по 70 тысяч грн.

"Наконец-то достигли этого. Потому что это в первую очередь о мотивации и справедливости для тех, кто держит фронт на своих плечах", – отметил нардеп.

Он пояснил, что норма о доплатах в размере 70 тысяч гривен была в мобилизационном законопроекте. Но в последний момент ее убрали. "Потому что у власти не в приоритете денежное довольствие наших героев", — добавил Гончаренко.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада Украины в конце концов приняла во втором чтении новый законопроект о мобилизации №10449.

Новый закон должен подписать спикер Верховной Рады. После этого его передадут президенту Украины Владимиру Зеленскому. Документ вступит в силу через месяц после подписи главы государства.

Народные депутаты еще могут заблокировать закон, если внесут соответствующее постановление. Пока его не рассмотрят, подписание документа невозможно.

Ранее "Телеграф" перечислил основные положения только что принятого закона.