"С Сиярто нормально встретились": Кулеба сделал оптимистическое заявление по Венгрии

Украина сделала определенные шаги навстречу Венгрии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ныне находящийся с официальным визитом в Брюсселе, заявил о том, что Украиной были сделаны определенные шаги для того, чтобы Венгрия перестала блокировать выделение средств на военную помощь. Речь идет о 8-м транше на сумму 500 млн евро из Европейского фонда мира.

Об этом Кулеба заявил на пресс-конференции по результатам заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе, передает корреспондент "Телеграфа". Политик отметил, что этот вопрос уже давно "висит в воздухе".

"С Сиярто вчера была нормальная встреча… Есть один вопрос, который давно висит в воздухе, это блокирование Венгрией восьмого транша в Европейский фонд мира в размере 500 млн. Мы сделали шаги необходимые для того, чтобы эта блокировка была снята. Есть ответ Украины на те 11 пунктов, которые Венгрия нам передала в Ужгороде", — заявил Кулеба.

Он добавил, что украинское правительство готово двигаться и эксперты продолжают работать над тем, чтобы решить эти 11 пунктов. По словам главы МИД, работа ведется постоянно.

Напомним, в конце января в Ужгород прибыл министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто. В Украине его сопровождала венгерская делегация. С ними встретились глава МИД Дмитрий Кулеба и руководитель офиса Президента Андрей Ермак.

В итоге венгерская сторона сформулировала просьбы в 11 пунктах: в частности, восстановление статуса национальной школы, возможности составлять аттестат зрелости на венгерском языке и пользоваться венгерским в сфере общественной жизни.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Евросоюз парализует венгерскую экономику, если Орбан будет блокировать помощь для Украины. Об этом стало известно из внутреннего документа ЕС.