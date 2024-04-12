Зама Ермака перевели из ОП работать у Кулебы: уже известно, кто будет вместо него

Официальные документы пока не обнародованы

Кабинет министров назначил первым заместителем министра иностранных дел Андрея Сибигу. Ранее он занимал должность в Офисе Президента.

Об этом изданию "РБК-Украина" сообщил источник во власти. Также подтверждают источники "УП".

Что известно об Андрее Сибиге

Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. И.Франка по специальностям "Правоведение" и "Международные отношения". Женат, воспитывает троих детей.

Карьера:

В 1997-1998 годах — атташе, третий, впоследствии второй секретарь Министерства иностранных дел Украины.

В 1998-2002 годах занимал должности второго и первого секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше.

В 2002-2003 годах – первый секретарь Министерства иностранных дел Украины.

В течение 2003-2008 годов занимал руководящие должности в Договорно-правовом управлении (впоследствии — департаменте) M3C Украины. В частности, был начальником отдела и заместителем директора департамента.

С 2008 по 2012 год – советник-посланник посольства Украины в Польше.

С 2012 по 2016 год – директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

С 2016 по 2021 год был послом Украины в Турции. Имеет соответствующий дипломатический ранг с 2017 года.

С мая 2021 был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Занимался в ОП вопросами наружной политики и развития стратегического партнерства.

По информации издания "УП", на его место в ОПУ должны поставить Николая Точицкого. Он занимал должность заместителя Кулебы. Официальные документы пока не обнародованы.

Что известно о Николае Точицком

Николай Точицкий родился 22 сентября 1967 в Винницкой области. Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченка (филолог, переводчик французского и английского языков), а также Институт международных отношений Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченка (юрист-международник) и Женевский центр политики безопасности. Женат, имеет двоих сыновей.

Карьера:

В 1993-1995 годах — атташе, третий секретарь Управления контроля над вооружением и разоружением МИД Украины;

В 1995-1998 годах – третий, второй секретарь посольства Украины в Королевстве Бельгия;

В 1998-1999 годах – первый секретарь Управления контроля на вооружениях и НТС МИД Украины;

В 1999-2001 годах – первый секретарь, советник Департамента по вопросам политики и безопасности МИД Украины;

В 2001-2003 годах — советник Постоянного Представительства Украины при Совете Европы;

В 2003-2004 годах – первый заместитель директора, директор Кабинета Министра иностранных дел Украины;

С 2004 по 2005 год – начальник Управления консульской службы МИД Украины;

С 2005 по 2008 год – генеральный консул Украины в Сан-Франциско;

С 2008 по 2010 год – первый заместитель руководителя, руководитель Главной службы по вопросам международного сотрудничества Секретариата президента Украины;

С 2010 по 2016 год – постоянный представитель Украины при Совете Европы;

С 2016 по 2021 год – посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству;

С 2017 по 2021 год – посол Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству;

29 сентября 2021 года был назначен заместителем министра иностранных дел Украины

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает увольнять помощников и советников из Офиса президента. Только 30 марта должности потеряли не менее шести человек.

При этом глава государства отметил, что эти "чистки" проводятся с целью сделать офис президента более функциональным. Кроме того, он подчеркнул, что на этом перестановки не закончатся.