Будут ли в кабинете военнообязанного электронные повестки? В Минобороны дали однозначный ответ

В Минобороны рассказали об основной функции электронного кабинета военнообязанного

Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал законопроект о запуске электронного кабинета призывника. Всех военнообязанных теперь волнует один из главных вопросов — будут ли в кабинете электронные повестки.

В Минобороны Украины дали четкий ответ. По словам заместительницы министра обороны Екатерина Черногоренко, такая функция не предусмотрена.

"По закону, который был принят и подписан, ни одного положения по электронному вручению повесток сейчас нет", — сообщила Черногоренко в эфире телемарафона.

Она также напомнила, что электронный кабинет военнообязанного нужен только для того, чтобы обновлять данные военнообязанных мужчин.

Напомним, что законопроект об электронном кабинете военнообязанного Верховная Рада проголосовала еще в январе 2024 года. А сегодня, 2 апреля, президент Украины подписал документ.

Цель кабинета военнообязанного — уменьшить количество ошибок от человеческого фактора и предотвратить коррупцию. Любые изменения данных военнообязанного будут сразу же отображаться в реестре, а подтвердить их можно будет не визитом в ТЦК, а просто электронной подписью.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине снизили возраст для мобилизации. Владимир Зеленский подписал соответствующий документ, который вступит в силу 3 апреля.