Отсрочка от мобилизации по новому закону: "слуга народа" прояснила по одной категории мужчин

В тексте документа не было четкого ответа, поэтому потребовалось объяснение

В новом законе о мобилизации народные депутаты учли правку об отсрочке для аспирантов бюджетной и контрактной формы обучения. Призову также не подлежат некоторые категории студентов и работников образования.

Об этом сообщила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина. Она написала об этом в своем Телеграме-канале.

"Получаю обращения, поэтому подчеркиваю: в Законе о мобилизации учли правку о праве на отсрочку от мобилизации всем аспирантам — и бюджетникам, и контрактникам", — написала Гришина.

Студенты тоже будут иметь право на отсрочку от мобилизации, но не все. Чтобы ее получить, нужно соответствовать следующим условиям:

получать профессионально-техническое, профессиональное предвысшее или высшее образование;

учиться на дневной или дуальной форме;

получать уровень образования, который выше, чем полученный ранее.

Педагоги и работники учреждений общего среднего образования, профессионального предвысшего и высшего образования, сотрудники научных учреждений тоже имеют право на отсрочку от мобилизации. Чтобы ее получить, они должны работать на не менее 0,75 ставки на основном месте работы.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла закон о мобилизации во втором чтении. 283 народных депутата проголосовали "За".

Первое чтение законопроекта состоялось 7 февраля 2024 года. Документ имел более 4000 правок, из-за чего его рассматривали более двух месяцев.

Из нового законопроекта исключили правку о демобилизации через 36 месяцев. На этом изменении настаивал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ранее "Телеграф" опубликовал инструкцию для военнообязанных по новому закону о мобилизации. Есть несколько вещей, которые должны сделать все мужчины от 18 до 60 лет в ближайшие месяцы.

Также мы писали о главных изменениях в мобилизации по новому закону. Они также относятся к категориям мужчин, имеющих право на отсрочку.