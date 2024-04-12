Зеленский еще в октябре 2022 поручил усилить защиту энергообъектов, однако Кабмин это проигнорировал, — Шкиль

Задача по защите энергетических объектов была поставлена президентом Зеленским еще в октябре 2022 года.

Об этом в Facebook сообщил основатель и CEO холдинга MS Capital Максим Шкиль.

По его словам, в октябре 2022 года у президента Зеленского состоялось совещание с военными, представителями правительства по защите энергетических объектов. На ней была четко поставлена задача обеспечить третий уровень защиты объектов энергетики.

"Поняв важность вопроса и масштаб угрозы, Autostrada без финансирования со стороны государства приступила к работе в круглосуточном режиме, проинвестировала более 100 млн долларов в материалы и производственные мощности — было закуплено 7 бетонных заводов, специальное оборудование, миксеры, буровые машины, сваебойные машины, закуплено свыше 20 тыс тонн металлопроката, проинвестировано более 10 млн долларов в оборудование и запущен завод по производству металлоконструкций — все это сделано для того, чтобы обеспечить строительство защиты объектов энергетики в максимально сжатые сроки, было задействовано более 1000 работников, организована работа в три смены. Именно таким способом Автострада, как ответственный бизнес, подошла к поручению Верховного Главнокомандующего обеспечить защиту энергетических объектов в условиях войны!" — отметил он.

Шкиль заявил, что указания Зеленского были проигнорированы, средства не выделены, а финансирование полностью прекращено.

"Мы обращались с письмами в кабинет министров о выделении финансирования, но никакой реакции нет. С этими проблемами, миллиардными кредитами и долгами мы остались лицом к лицу. Предполагаю, что расчет был такой, что обстрелов не будет и может как-то оно обойдется…"

Но сегодня реалии другие – обстрелы есть, последствия такого бездействия испытывают люди и бизнес, введены ограничения в снабжении электроэнергией. Третья степень защиты из-за отсутствия финансирования не сделана. Любая должность – это не только полномочия, но и ответственность! Министерство финансов Украины оперирует средствами налогоплательщиков, если не будет электроэнергии, не будет и налогов — это достаточно простые и очевидные вещи, защита", — подытожил он.