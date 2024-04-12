Когда примут новый закон с правками про наказания уклонистам: в Раде назвали сроки

В документ еще не вносили правки, но их внесут и рассмотрят до следующей недели

Верховная Рада Украины намерена принять новый закон №10379 о значительном повышении штрафов для тех, кто пытается уклониться от мобилизации уже на следующей неделе. Точный день голосования пока нет возможности назвать.

Об этом сказал первый заместитель спикера украинского парламента Александр Корниенко в эфире Национального телемарафона. Он сказал, что к следующей неделе будут внесены и рассмотрены все поправки.

Поправки, уверен Корниенко, будут обязательно. Нужно найти баланс наказания с возможностью людей платить штрафы – слишком высокие суммы могут перегрузить исполнительную службу, взимающую штрафы.

"Есть законопроект о штрафах так называемый. Я думаю, что через неделю будут заседания, там оно будет приниматься. Там правительство вносило жесткую редакцию, но депутаты немного открутили… Надо установить штрафы, чтобы они были ощутимы для людей, но и не 100 тысяч гривен, чтобы их потом 10 лет взимать", – резюмировал он.

Напомним, недавно народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект №10379, в котором говорится об усилении ответственности за военные правонарушения. "За" проголосовали 254 народных избранника, против — один депутат, 37 воздержались. Законопроект предусматривает штрафы за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета, нарушение законов об обороне, воинскую обязанность и военную службу, мобилизационную подготовку и мобилизацию и нарушение этих законов во время военного положения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что демобилизацию не будут рассматривать в рамках нового закона о мобилизации. Главком ВСУ назвал причину и объяснил, когда все же будет рассмотрен вопрос об увольнении военнослужащих.