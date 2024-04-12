Коли ухвалять новий закон з правками про покарання для ухилянтів: в Раді назвали терміни

До документа ще не вносили правки, але їх внесуть та розглянуть до наступного тижня

Верховна Рада України має намір ухвалити новий закон №10379 про значне підвищення штрафів для тих, хто намагається ухилитися від мобілізації, вже на наступному тижні. Точний день голосування поки що немає можливості назвати.

Про це сказав перший заступник спікера українського парламенту Олександр Корнієнко в ефірі Національного телемарафону. Він сказав, що до наступного тижня буде внесено та розглянуто усі правки.

Правки, впевнений Корнієнко, будуть обов'язково. Потрібно знайти баланс покарання з можливістю людей сплачувати штрафи – надто високі суми можуть перевантажити виконавчу службу, яка стягує штрафи.

"Є законопроєкт про штрафи так званий. Я думаю, що через тиждень будуть засідання, там він прийматиметься. Там уряд вносив жорстку редакцію, але депутати трохи відкрутили… Треба встановити штрафи, щоб вони були відчутними для людей, але й не 100 тисяч гривень, щоб їх потім 10 років стягувати", – резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно народні депутати України підтримали в першому читанні законопроєкт №10379, у якому йдеться про посилення відповідальності за військові правопорушення. "За" проголосували 254 народні обранці, проти — один депутат, 37 утрималися. Законопроєкт передбачає штрафи за порушення призовниками, військовозобовʼязаними та резервістами правил військового обліку, порушення законів про оборону, військовий обовʼязок і військову службу, мобілізаційну підготовку і мобілізацію та порушення цих законів під час воєнного стану.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що демобілізацію не розглядатимуть у рамках нового закону про мобілізацію. Головком ВСУ назвав причину і пояснив, коли все ж таки буде розглянуто питання про звільнення військовослужбовців.