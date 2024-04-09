Усиление мобилизации: тех, кто поменял адрес и не сообщил ТЦК, ждут крупные штрафы

Комитет проработал все правки к законопроекту

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 8 апреля рассмотрел законопроект 10379 об усилении ответственности за военные правонарушения. Он рекомендовал принять его за основу и в целом, стало известно, какое наказание в нем предусматривается для тех военнообязанных, которые переехали на новое место жительства и не сообщили об этом в ТЦК.

Как пишет портал sud.ua, статьи 210 и 201-1 КУоАП будут изменены. В частности статья 210, устанавливающая ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, будет предусматривать штраф во время военного положения от 17 000 до 22 500 гривен. Сейчас штраф за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации составляет от 3400 до 5100 грн для граждан.

Если законопроект будет принят в редакции, рекомендованной комитетом, то военнообязанному, который поменяет место жительства и не обновит данные в ТЦК, будет назначен штраф как минимум 17 тысяч гривен. Наказания не будет за не предоставление ТЦК тех данных, которые он автоматически получает из реестров.

Согласно п. 23 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 декабря 2022 г. №1487 мужчины призывного возраста в случае изменения адреса обязаны в течение 7 дней лично сообщить об этом соответствующим органам, где они состоят на военном учете.

Тем временем народный депутат Олег Семинский сообщил, что все правки к законопроекту о мобилизации проработаны, он готов ко второму чтению. Однако пока неясно, смогут ли украинцы ознакомиться с ним до голосования.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели законопроект о мобилизации в Украине будет проголосован в Верховной Раде. В нем содержатся важные изменения в действующем законодательстве.