Директор "Укрнафты" Корецкий судится с директором "Укртатнафты" для прикрытия махинаций с нефтью: эксперт открыл детали

Только недавно генпрокуратура была вынуждена вмешиваться в дело по поводу неправомерной попытки взыскания "Укрнафтой" сотен миллионов гривен налогов с Минобороны, как компания стала фигуранткой нового судебного процесса.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал политический эксперт и блогер Михаил Шнайдер.

Он напомнил, как глава "Укрнафты" Сергей Корецкий заявлял о 23,6 млрд грн чистой прибыли за 2023 год, замалчивая важный нюанс, ведь "Укртатнафта" в течение 2022 года в условиях войны продолжала заниматься переработкой нефти от "Укрнафты". После перехода обоих предприятий под контроль минобороны нефтепродукты из переработанной нефти были возвращены из "Укртатнафты" в "Укрнафту", которая была владельцем сырья.

"Но Корецкий как единоличный руководитель обоих предприятий вместо того, чтобы просто забрать нефтепродукты у "Укртатнафты" в счет возмещения стоимости нефти "Укрнафты", решил их купить… А как же решил он компенсировать нехватку нефти можете поинтересоваться Вы. Не поверите, но господин Корецкий подал иск в хозяйственный суд Полтавской области, в котором, как директор "Укрнафты", просит обязать себя же (но как директора "Укртатнафты") вернуть всю нефть. То есть Корецкий просит суд, чтобы тот обязал его самого вернуть нефть, которой, как Корецкому хорошо известно, нет – она была переработана, полученные нефтепродукты – проданы им самому же себе, а вырученные средства – включены в совокупный доход "Укрнафты" за 2023 год", — объяснил ситуацию Шнайдер.

Он также добавил: "И за этот искусственный процесс, который никаких правомерных целей просто не может преследовать (очевидно, он призван прикрыть сделку и обезопасить Корецкого от справедливых обвинений со стороны ГАСУ, которая обязала принять меры к возмещению ущерба от нехватки нефти), Корецкий уплатил почти 1 миллион гривен судебного сбора. Сейчас указанный иск назначен к рассмотрению в судебном заседании на 29.04.2024 (номер дела — 917/1636/23)".

Кроме этого, НАБУ в начале 2024 года начато уголовное производство по составлению Корецким фиктивных договоров для прикрытия махинаций с нефтью и нефтепродуктов.