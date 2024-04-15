Директор "Укрнафти " Корецький судиться з директором "Укртатнафти" для прикриття махінацій з нафтою: експерт відкрив деталі

Тільки нещодавно генпрокуратура була змушена втручатися в справу щодо неправомірної спроби стягнення "Укрнафтою" сотень мільйонів гривень податків з Міноборони, як компанія стала фігуранткою нового судового процесу.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук розповів політичний експерт і блогер Михайло Шнайдер.

Він нагадав, як очільник "Укрнафти" Сергій Корецький заявляв про 23,6 млрд грн чистого прибутку за 2023 рік, замовчуючи важливий нюанс, — адже "Укртатнафта" протягом 2022 року в умовах війни продовжувала займатися переробкою нафти від "Укрнафти". Після переходу обох підприємств під контроль міноборони нафтопродукти з переробленої нафти були повернуті з "Укртатнафти" до "Укрнафти", яка була власником сировини.

"Але Корецький як одноособовий керівник обох підприємств, замість того, аби просто забрати нафтопродукти в "Укртатнафти" в рахунок відшкодування вартості нафти "Укрнафти", вирішив їх купити… А яким же чином вирішив він компенсувати нестачу нафти можете поцікавитись Ви. Не повірите, але пан Корецький подав позов до господарського суду Полтавської області, в якому як директор "Укрнафти" просить зобов’язати себе ж (але як директора "Укртатнафти") повернути усю нафту. Тобто Корецький просить суд, аби той зобов’язав його самого повернути нафту, якої, як Корецькому добре відомо, немає – її було перероблено, отримані нафтопродукти – продані ним самому ж собі, а виручені кошти – включено до сукупного доходу "Укрнафти" за 2023 рік", — пояснив ситуацію Шнайдер.

Він також додав: "І за цей штучний процес, який жодних правомірних цілей просто не може переслідувати (вочевидь, він покликаний прикрити оборудку та убезпечити Корецького від справедливих звинувачень з боку ДАСУ, яка його зобов’язала вжити заходів до відшкодування збитків від нестачі нафти), Корецький сплатив майже 1 мільйон гривень судового Збору. Наразі вказаний позов призначений до розгляду в судовому засіданні на 29.04.2024 (номер справи – 917/1636/23)".

Крім цього, НАБУ, на початку 2024 року розпочато кримінальне провадження щодо складання Корецьким фіктивних договорів для прикриття махінацій з нафтою та нафтопродуктів.