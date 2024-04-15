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Украина может остаться без помощи США в этом году: в Раде озвучили решающий срок

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Андрей Мулько Андрей Мулько
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Помощь США Украине
Помощь США Украине. Фото Колаж "Телеграфа"

Палата представителей США планирует рассмотреть соответствующий законопроект

Ближайшие две недели будут решающими в вопросе получения Украиной помощи от Соединенных Штатов. В то же время есть шанс, что в этом году наша страна может вообще остаться без помощи США.

Об этом в эфире телеканала "Новости.LIVE" заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Сергей Демченко. По его словам, Украина получает сигналы от партнеров, что на этой или на следующей неделе вопрос о помощи Украине должен быть решен.

"Единственное, что от себя могу сказать, что если будет какой-то сбой в этом вопросе, то, возможно, в этом году мы вообще останемся со своими ресурсами, без помощи Соединенных Штатов. Если действительно Соединенные Штаты войдут в полноценный режим выборов и политические события захлестнут все остальные вопросы", — подчеркнул нардеп.

Напомним, 14 апреля председатель разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что вопрос о предоставлении США финансовой помощи Украине должен быть, наконец, рассмотрен на этой неделе.

В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон 14 апреля публично заявил, что будет пытаться продвинуть военную помощь Израилю, которая идет в одном пакете с военной помощью Украине.

В октябре прошлого года президент США Джо Байден запросил у Конгресса серьезную сумму дополнительного финансирования для Украины и Израиля. Для помощи нашей стране планировали выделить 61,3 миллиарда долларов.

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