В США будут срочно голосовать за помощь Израилю: проголосуют ли за Украину

Пока неясно – попытаются ли конгрессмены отделить помощь Израилю от главного пакета или проголосуют за все вместе

Палата представителей Конгресса США на следующей неделе в срочном порядке рассмотрит законопроект о предоставлении поддержки Израилю. Это может быть тот же сенатский законопроект, в котором также предусматривается 60 млрд долларов США на оказание военной помощи Украине и который заблокирован из-за трамписта Майка Джонсона.

Об этом пишет американское издание Politico. На фоне атаки Ирана на Израиль и новых двухпартийных призывов срочно оказать помощь Израилю руководство республиканцев в Конгрессе публично объявило, что на следующей неделе состоится голосование за пакет.

"В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль на следующей неделе Палата представителей отойдет от своего ранее объявленного расписания законодательных заседаний, чтобы рассмотреть законодательство, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических ставленников", — сказано в заявлении лидера демократичного большинства Палаты представителей Стива Скализа.

Однако пока непонятно, за какой пакет будут голосовать конгрессмены: будет ли это обособленный пакет помощи Израилю, или тот самый сенатский законопроект, в котором сочетается финансирование также для Украины и Тайваня. Сам Скализ пообещал предоставить дополнительную информацию позже.

Напомним, Иран 13 апреля поздно вечером официально объявил об атаке Израиля в ответ на то, что 1 апреля иранские генералы из КСИР погибли в сирийском Дамаске после израильского ракетного удара. Первым произошел запуск дронов с территории Ирана, затем начались мощные ракетные удары с территории Южного Ливана по Израилю. Кроме этого, запускались дроны из Ирака, Йемена, а также крылатые и баллистические ракеты из Ирана.

Израиль после атаки Ирана планирует "серьезный ответ" на это нападение, поскольку запуск ракет и беспилотников непосредственно с территории Ирана является беспрецедентным. Даже несмотря на то, что официально последствия ударов, признанные израильским правительством, невелики, Тель-Авив хочет мести – что не вызывает понимания у израильских союзников.