Дожали? Спикер Джонсон заявил, что будет настаивать на помощи Украине и Израилю и назвал термины

Иранская атака на Израиль вечером 13 апреля усилила давление на Джонсона

Похоже, дело с предоставлением Украине военной помощи от США наконец-то может сдвинуться с места. После того, как в Сенате подтвердили консенсус между политическими силами, спикер Палаты представителей Майк Джонсон 14 апреля публично заявил, что будет пытаться продвинуть военную помощь Израилю – идущую в одном пакете с военной помощью Украине.

Об этом сообщает CNBC News. Напомним, что Джонсон более двух месяцев находится под большим политическим давлением со стороны конгрессменов и Белого дома из-за своих попыток разделить помощь Израилю и Украине и блокирования сенатского законопроекта об иностранной военной помощи.

Иранская атака на Израиль вечером 13 апреля усилила давление на Джонсона, потому он заявил, что на этой неделе попытается выдвинуть помощь Израилю на голосование. По его словам, в настоящее время прорабатываются детали законопроекта и рассматриваются дополнительные вопросы. Конгрессмен от Республиканской партии Майк Тернер, глава Комитета по разведке Палаты представителей, незадолго до этого упоминал, что Джонсон планирует утвердить финансирование всем союзникам США – не только Израилю.

Джонсон как сторонник экс-президента США Дональда Трампа поддерживает идею предоставления Украине денег в качестве займа, желательно – под залог замороженных активов российского террористического режима. Также он пытался выжать из администрации Джозефа Байдена другие уступки, включая изменение миграционной политики и снятие запрета на экспорт сжиженного природного газа.

Проблема для Джонсона состоит в том, что широкую двухпартийную поддержку в Конгрессе, а также одобрение Белого дома сейчас имеет только сенатский вариант законопроекта, который содержит 95 млрд долларов помощи для всех союзников – Украины, Тайваня и Израиля. Белый дом, Пентагон, демократы и даже однопартийцы Джонсона требуют от него выставить именно этот вариант.

Как писал "Телеграф", вопрос предоставления США финансовой помощи Украине в войне с Россией, который тянется с октября прошлого года, должен быть, наконец, рассмотрен на этой неделе. Об этом заявил глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер.

В октябре прошлого года Президент США Джо Байден запросил у Конгресса серьезную сумму дополнительного финансирования для Украины и Израиля. Для помощи нашей стране планировали выделить 61,3 миллиарда долларов. С тех пор законопроект прошел везде настоящие тернии и все никак не мог добраться до звезд.

Многие политики пытались спрогнозировать, когда в США в конце концов проголосуют за пакет помощи и проголосуют ли вообще. Наконец, 1 апреля американский конгрессмен дал прогноз по голосованию за помощь Украине. Это должно было произойти в первой декаде апреля, но, как видим, так и не произошло.