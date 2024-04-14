США уже на этой неделе рассмотрят помощь Украине: конгрессмен сделал оптимистическое заявление

История с законопроектом тянется с октября прошлого года

Вопрос о предоставлении США финансовой помощи Украине в войне с Россией, который тянется с октября прошлого года, должен быть, наконец, рассмотрен на этой неделе. Об этом заявил глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NBC News. Тернер отметил, что вопрос должен получить поддержку конгрессменов.

"Россия начинает завоевывать позиции. Украина начинает терять способность защищать себя. США должны активизироваться и предоставить Украине оружие, в котором она нуждается. И я думаю, что на этой неделе мы увидим преимущественную поддержку в этом вопросе в Палате представителей", — сказал конгрессмен в комментарии.

При этом остается непонятным, какую именно версию законопроекта будет рассматривать Палата представителей США — принятую Сенатом или, возможно, какой-то другой проект республиканцев.

Кроме того, в комментарии телеканалу, Майк Тернер высказался о позиции кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа касаемо помощи Украине. По словам Тернера, все в Соединенных Штатах "очень близки к пониманию" того, что ситуация на фронте в Украине находится в критической точке.

Помощь США Украине

В октябре прошлого года Президент США Джо Байден запросил у Конгресса серьезную сумму дополнительного финансирования для Украины и Израиля. Для помощи нашей стране планировали выделить 61,3 миллиарда долларов. С тех пор законопроект прошел сквозь настоящие тернии и все никак не может добраться до звезд.

Многие политики пытались спрогнозировать, когда в США, в конце концов, проголосуют за пакет помощи и проголосуют ли вообще. Наконец, 1 апреля американский конгрессмен дал прогноз по голосованию за помощь Украине. Это должно было произойти в первой декаде апреля, но, как видим, так и не произошло.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет с ситуацией на поле боя, если помощь от США промедлит. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал три сценария.