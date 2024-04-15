"Проснитесь!": постпред Израиля в ООН неожиданно призвал прислушаться к словам Зеленского

Иран, несмотря на санкции, продолжает активно разработку ядерного оружия, создает межконтинентальные баллистические ракеты.

Мир должен прислушаться к словам президента Украины Владимира Зеленского, которые он сказал о сотрудничестве двух режимов – российских террористов и иранских фанатиков. Тегеран и Москва действуют вместе, что представляет большую угрозу для цивилизованных стран.

Об этом заявил представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан на специальном заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, Иран представляет большую угрозу не только евреям, но и мусульманам, а иранский режим Эрдан сравнил с нацистским Третьим Рейхом.

Также Эрдан напомнил, что Иран, несмотря на санкции, продолжает активно разработку ядерного оружия, создает межконтинентальные баллистические ракеты, что потенциально угрожает всем странам мира. Кроме этого, Иран – главный поставщик ударных беспилотников Shahed-136 российским террористам, в результате чего погибло очень много гражданских жителей Украины.

"Президент Зеленский, осуждая иранскую атаку минувшей ночью, сказал: "Звук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой". Прислушайтесь к президенту Зеленскому и проснитесь!" – заявил израильский дипломат.

Напомним, что Иран не признает вины и угрожает атаковать США. Между тем, США планируют в ближайшее время попытаться привлечь Иран к ответственности за его действия вопреки воле Организации Объединенных Наций. В частности, речь идет о вопиющих нарушениях резолюций ООН, а также о нарушении Устава Организации.

Напомним, Иран 13 апреля поздно вечером официально объявил об атаке Израиля в ответ на то, что 1 апреля иранские генералы из КСИР погибли в сирийском Дамаске после израильского ракетного удара. Первым произошел запуск дронов с территории Ирана, затем начались мощные ракетные удары с территории Южного Ливана по Израилю. Кроме этого, запускались дроны из Ирака, Йемена, а также крылатые и баллистические ракеты из Ирана.

Израиль после атаки Ирана планирует "серьезный ответ" на это нападение, поскольку запуск ракет и беспилотников непосредственно с территории Ирана является беспрецедентным. Даже несмотря на то, что официально последствия ударов, признанные израильским правительством, невелики, Тель-Авив хочет мести – что не вызывает понимания у израильских союзников.