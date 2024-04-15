"Есть консенсус": сенатор США прокомментировал возможность оказания помощи Украине и Израилю

Лучший путь для оказания помощи – принять сенатский законопроект, считают в Белом доме и среди демократов

Президент США Джозеф Байден и лидеры Конгресса во время телефонного разговора 14 апреля достигли консенсуса относительно того, что Конгресс должен предпринять быстрые действия для принятия помощи Украине и Израилю. Начиная с 15 апреля Конгресс будет работать над принятием помощи.

Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает ABC News. По его словам, на встрече присутствовали также спикер Палаты представителей, трампист Майк Джонсон, глава демократического меньшинства в Палате Хаким Джеффрис и глава республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Шумер отметил, что лучший способ оказать Украине и Израилю помощь – это принять в Палате представителей сенатский вариант законопроекта об иностранной военной помощи. Речь идет о законопроекте на 95 млрд долларов США, который Сенат принял в феврале и который уже два месяца в угоду экс-президенту Дональду Трампу и его МАГА-"зашкваренным" блокирует спикер Джонсон.

Как писал "Телеграф", вопрос предоставления США финансовой помощи Украине в войне с Россией, который тянется с октября прошлого года, должен быть, наконец, рассмотрен на этой неделе. Об этом заявил глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер.

В октябре прошлого года Президент США Джо Байден запросил у Конгресса серьезную сумму дополнительного финансирования для Украины и Израиля. Для помощи нашей стране планировали выделить 61,3 миллиарда долларов. С тех пор законопроект прошел везде настоящие тернии и все никак не мог добраться до звезд.

Многие политики пытались спрогнозировать, когда в США в конце концов проголосуют за пакет помощи и проголосуют ли вообще. Наконец, 1 апреля американский конгрессмен дал прогноз по голосованию за помощь Украине. Это должно было произойти в первой декаде апреля, но, как видим, так и не произошло.