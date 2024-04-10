ТЦК будут отправлять мужчинам повестки которые невозможно проигнорировать: какое наказание в новом законопроекте

Законопроект предлагает ряд требований для военнообязанных во время мобилизации

Согласно новому закону по мобилизации, который Рада должна проголосовать 11 апреля, украинским военнообязанным из ТЦК могут приходить повестки с требованиями. Они будут считаться врученными даже если получатель физически не получал его.

Об этом рассказывает Судебно-юридическая газета и адвокат Татьяна Денисенко. Как объясняет юрист, новый законопроект предлагает ряд требований для военнообязанных во время мобилизации. Среди них:

для военнообязанных и резервистов, приписанных к частям или подразделениям — явиться на сборные пункты ТЦК в сроки, указанные в повестках или мобилизационных распоряжениях;

для военнообязанных или резервистов СБУ, Службы внешней разведки или других спецслужб — явиться по вызову руководителей;

для всех остальных военнообязанных — в течение 60 дней с начала мобилизации уточнить свои учетные данные через ЦНАПы, электронный кабинет призывника / военнообязанного / резервиста или в ТЦК и СП по месту нахождения.

Следовательно, утверждает она, если военнообязанный нарушает эти требования, ТЦК может обратиться в Нацполицию с требованием об административном задержании и доставке его в центр комплектования принудительно. Если этого не удалось сделать в течение 15 дней после соответствующего обращения ТЦК, то еще в течение 5 дней такому гражданину пришлют формальное требование о выполнении упомянутых выше обязанностей.

Как пишет Судебно-юридическая газета, даже если гражданин не находится по адресу и физически не получил требование ТЦК, оно будет считаться врученным, и ТЦК сможет инициировать в отношении уклоняющегося соответствующие ограничения.

Днем вручения требования являются:

1) день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;

2) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, уведомленного этим лицом ТЦК;

3) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождение, местожительства или пребывания лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса.

"День проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождение, места жительства или пребывания лица, зарегистрированных в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса, будет считаться днем вручения требования ТЦК", — говорится в материале.

После этого можно будет задавать вопрос об ограничении лица в праве управления автомобилем.

Напомним, что об ограничении для уклонистов, новых обязанностях и не только, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.