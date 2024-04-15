Будут ли мобилизовывать авто, зарегистрированные на женщин или несовершеннолетних: юрист дал четкий ответ

Конституция обязывает каждого гражданина к защите своей страны

На днях Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Он предусматривает мобилизацию транспорта, в том числе и водного, у граждан и организаций и предприятий на нужды ВСУ.

Изымать автотранспорт могут у тех граждан, в собственности которых более 1 авто. Логично, что мужчины могут сразу броситься переписывать свои автомобили на жен и даже детей. Юрист Андрей Вовк в эфире программы "Что дальше?" рассказал, предусматривает ли новый закон мобилизацию автомобилей, которые находятся в собственности женщин и несовершеннолетних.

Удаление авто у женщин и детей: юрист рассказал детали нового закона

По словам Андрея Вовка, изъять ТС для нужд армии могут не только у владельцев, являющихся мужчинами, но и у любого гражданина, например, у женщины или несовершеннолетнего.

Согласно Конституции каждый гражданин Украины обязан защищать свою страну. И не важно, какой у нее пол. То есть, если женщина является владелицей более одного транспортного средства, которые понадобятся в ВСУ, их могут мобилизовать. Также данная норма касается детей. Если на несовершеннолетнего записано какое-то количество автомобилей, превышающих 1, их также могут забрать в пользу армии.

Считается, что если у человека много имущества, то одним или несколькими из перечня автомобилей в его собственности можно поделиться. Права на передвижение это не нарушает.

Как писал ранее "Телеграф" , как именно будет происходить запрет управлять автомобилем для уклончан. Для этого нужно пройти несколько этапов.