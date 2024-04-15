Эеономические преступления и нарушение финансового фэйр-плей: агента Довбика подозревают в махинациях,

Алексей Люндовский считает все обвинения чушью

В испанский футбольный клуб "Жирона" поступил запрос от юристов, которые предполагают, что в момент сделки между футбольным клубом "Жирона" и футбольным агентством Alik Football Management в лице агента Алексея Люндовского, представляющего интересы бомбардира испанского клуба Артема Довбика, были нарушены определенные финансовые договоренности. Также обнаружились факты возможного мошенничества.

Сейчас проверяется факт того, что агент футболиста мог войти в сговор с другими лицами и совершить экономическое преступление, чтобы уйти от налогообложения в Украине, сообщает Sport.ua. Ради этого Алексей Люндовский намеренно зарегистрировал юридическое лицо практически с полностью аналогичным названием своего агентства, однако не на территории Украины, а в Эстонии. Проверка оформленного трансфера Довбика в зарубежный клуб на предмет чистоты может коснуться и непосредственных участников перехода футболиста – испанской "Жироны" и СК "Днепр-1".

Трансфер экс-нападающего "Днепра-1" в испанский клуб, который обошелся каталонцам, по данным Transfermarkt, в 7 млн евро, состоялся в августе 2023 года. Еще часть суммы по этой сделке получил датский "Мидтьюлланд", у которого были права на украинского футболиста пополам с "Днепр-1".

Указанные нарушения финансового фэйр-плей УЕФА, в случае их доказательства со стороны UEFA Club Financial Control Body (CFCB) могут привести не только к существенным денежным штрафам (как в случае с "Манчестер Сити") но и отказу в лицензии на участие "Жироны" в европейских футбольных турнирах, проводимых под эгидой УЕФА. Ранее проблемы с трансферным баном были и у "Днепра-1".

Футбольный клуб "Жирона" является частичной собственностью Citi Football Group, группы, владеющей "Манчестер Сити", у которого возникли проблемы с законом, после того как горожане нарушили более 100 правил АПЛ. Скандал вокруг одного из самых топовых активов City Football Group кидает тень также на другие футбольные клубы этого холдинга и саму "Жирону". Тем более, что ранее стало известно, что ФИФА может срочно вмешаться в деятельность Королевской футбольной федерации Испании (RFEF), которая после обысков гражданской гвардией в офисе RFEF подозревается в коррупционных сделках, отмывании денег и неблагополучном управлении.

В свою очередь, сам Алексей Люндовский так прокомментировал появившуюся информацию: " Это чушь, сплошная клевета, у которой нет никаких оснований. Никакого скандала, никаких санкций быть не может. Мои юристы сейчас занимаются этим вопросом. Это заказной материал, клевета, с которым будут разбираться мои юристы — кто и с какой целью это запустил.

Да, у меня есть компания в Эстонии. Каждый гражданин Украины может иметь фирму за рубежом. В этом новости нет. Эта фирма функционирует уже много лет, потому что я работаю не только в Украине. Но это уже другой вопрос. Никаких нарушений нет. Все было согласно футбольному законодательству".

Ранее сообщалось, что Довбик сделал дубль в Испании и возглавил список лучших бомбардиров. Также украинские игроки "Жироны" Артем Довбик и Виктор Цыганков вместе с национальной командой пробились на Евро-2024.