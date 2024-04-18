"Вона — чисте зло": конгресвумен з України пропонує відмовитися від допомоги біженцям, мережа відреагувала

Користувачі соціальних мереж уже встигли висловити свою думку щодо дії українки

Конгресвумен від Республіканської партії США, українка за етнічним походженням Вікторія Спартц запропонувала поправку до законопроєкту про допомогу Україні. Вона пропонує відмовитись від допомоги українським біженцям.

Про це йдеться на сторінці Kareem Rifai у соціальній мережі Х (колишній твіттер). Під постом вже зібралося багато гнівних коментарів у бік Спарц.

"Поправка Вікторії Спарц до законопроєкту про допомогу Україні: скасувати надання допомоги дітям та сім’ям, допомогу біженцям", — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що Вікторія Спарц є уродженкою міста Носівка на Чернігівщині, хоча все її шкільне життя пройшло у Чернігові. При цьому вона сама регулярно приїжджає до батьків. 17 квітня по цьому місту було завдано ракетних ударів, внаслідок яких загинули та постраждали люди. Однак факти жорстоких атак не впливають на рішення конгресвумен.

Тим часом користувачі соціальних мереж уже встигли висловити свою думку щодо дії Вікторії Спарц. Зокрема, можна зустріти коментарі такого типу:

"Який у цьому сенс?"

"Це ненормально, що людина не може навіть співчувати громадянам та дітям своєї Батьківщини, і навіть під час жорстокої війни".

"Не має значення, хто ви й звідки, ви приєднуєтеся до Республіканської партії, і вас забирає сила зла".

"О боже, вона чисте зло".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник Палати представників Майк Джонсон висловився щодо допомоги Україні.