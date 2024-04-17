В США снова могут отложить голосование за помощь Украине: названа причина

Решимость спикера столкнулась с сопротивлением

Долгожданную помощь США Украине, за которую обещали проголосовать уже на этой неделе, вероятно, так и не утвердят в озвученный срок. Текст законопроекта еще даже не был обнародован.

Об этом пишет AP. В материале указывается, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон на днях решительно выступил против растущего гнева республиканцев по поводу предложенного США пакета помощи Украине, Израилю и другим союзникам. Однако по прошествию времени решимость спикера столкнулась с сопротивлением республиканцев его плану.

"В течение нескольких часов Джонсон скрывался в Капитолии, где законодатели разбирались в своих альтернативных стратегиях, особенно в том, как присоединить к пакету мер по обеспечению безопасности границы между США и Мексикой", — пишут журналисты.

И поскольку между американскими законодателями до сих пор продолжается активная дискуссия по поводу голосования за помощь, а текст самого законопроекта еще не был опубликован, журналисты приходят к заключению, что помощь Украине вряд ли будет утверждена на этой неделе.

"Текст законопроекта не был опубликован, что ставит под серьезное сомнение принятие какой-либо помощи на этой неделе", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский эмоционально раскритиковал предложение Джонсона о помощи от США.