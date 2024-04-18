"Это была встреча двух друзей": Дуда в США встретился с Трампом, что известно об итогах (видео)

Перед встречей Трамп заявил, что имеет личные отношения с Дудой

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и польский глава государства Анджей Дуда встретились в Нью-Йорке. Стороны обсуждали вопросы обороны, НАТО и войну в Украине.

Встреча прошла в здании Trump Tower – личной резиденции и бизнес-центре республиканца. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что стороны обсудили предложение президента Польши о том, чтобы страны-члены Альянса тратили на НАТО как минимум 3% своего ВВП. Речь идет о расходах на оборону.

Во время встречи, которая длилась два с половиной часа, Трамп и Дуда также обсудили войну между Россией и Украиной и войну Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке.

Добавим, как заявил польский президент, встреча была закрыта. Дуду сопровождали министры его канцелярии: Марчин Масталерек и Войцех Коларский.

Перед встречей Трамп заявил, что имеет личные отношения с Дудой и напомнил о сотрудничестве с польским президентом.

"Поляки его любят, очень любят, добиться этого непросто. Но он делает фантастическую работу, он мой друг, и мы провели вместе четыре замечательных года", — сказал Трамп.

Коларски сказал, что это была отличная встреча. Она прошла в прекрасной атмосфере.

"Долгая, почти два с половиной часа беседа прошла в прекрасной атмосфере. Это была встреча двух друзей", — сказал министр.

Еще перед отъездом в США Дуда заявил, что хочет хороших отношений с бывшим, а возможно и будущим, президентом США.

"Конечно, мы также заинтересованы во встречах с влиятельными людьми в США. Мы говорим о человеке, который был президентом Соединенных Штатов четыре года. Мы хорошо знаем друг друга", — сказал он.

На брифинге в Нью-Йорке у Дуды спросили о запланированных переговорах с Трампом и о том, не боится ли он, что встреча "может повлечь определенный антагонизм в администрации Джо Байдена".

"Нет, я не боюсь, потому что президенты встречаются со своими коллегами, особенно с теми, кто когда-то занимал президентские должности в своих странах. Это нормальная практика, ничего экстраординарного в этом нет", — сказал он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что Украине не стоит бояться возможного прихода к власти в США Дональда Трампа, поскольку тот обычно "серьезный со своими обещаниями".

Ранее Телеграф писал, что Буданов скептически отнесся к обещанию Трампа завершить войну в Украине за сутки.