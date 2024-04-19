В Украине изменились правила вручения повесток: адвокат рассказал, к чему готовиться украинцам и указал на важную деталь

Юрист объяснил, что изменил новый закон

В Украине после принятия нового закона о мобилизации коренным образом изменились правила вручения повесток. Также претерпели изменения и сами повестки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Роман Симутин. Он напомнил, что до принятия закона в повестке было отмечено, что гражданин в соответствии с распоряжением с номером и датой вызывается в ТЦК.

"Это приложение №11 к постановлению Кабмина №1487 от 30.12.2022 года. Где отмечалось, что повестка должна быть заполнена и подписана начальником ТЦК. Почему обратил ваше внимание на распоряжение. Потому что это основа основ, которая служила основанием для вызова гражданина и наделения представителя ТЦК полномочиями по ее вручению", — подчеркнул юрист.

Симутин объяснил, что начальник ТЦК должен был издать распоряжение, где в первом пункте должен был указать вызываемых лиц. По его словам, их могло быть хоть 100, а во втором пункте определялись уполномоченные лица ТЦК на их вручение.

"Таким образом соблюдалась процедура, а определенные представители наделялись полномочиями, как требовалось ст. 19 Конституции, согласно которой органы власти должны действовать в пределах и способом, предусмотренным законом. Если данный порядок нарушался, тогда в повестке не указывалось распоряжение, а представитель не мог подтвердить свои полномочия, то соответственно у лица не возникало обязанности брать повестку", — подчеркнул адвокат.

Что изменилось

Симутин рассказал, что по новому закону в повестке о вызове в ТЦК отмечаются:

ФИО и дата рождения кому адресована повестка; наименование ТЦК, издавшего повестку; цель вызова в ТЦК; место, день и время явки по вызову; подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку; регистрационный номер повестки; разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Юрист обратил внимание, что сейчас в этом списке отсутствует слово "распоряжение". Зато есть следующая формулировка: "подпись должностного лица, выдавшего повестку".

"То есть фактически повестку может вручить любое должностное лицо и это не обязательно начальник ТЦК. Это может быть обычный руководитель какого-то отдела из двух лиц или начальник какой-то смены, патруля и т. п. Одним словом, в ТЦК не будет рядовых, все будут начальниками и повестки будут подписывать тоже они", — подчеркнул адвокат.

По его словам, остается открытым вопрос: а кто тогда будет иметь право вручать повестку? Симутин отметил, что по логике закона должностное лицо, подписавшее повестку, должно ее и вручить.

"А если вручает не лично, то должно уполномочить другого представителя ТЦК на его вручение. Но для того, чтобы должностное лицо могло кому-то делегировать определенные полномочия, оно должно быть наделено соответствующими административно-распорядительными функциями и сделать это согласно чему-то, то есть какому-то распоряжению. Которое во время внесения изменений в закон где-то потерялось", — подытожил он.

Напомним, во вторник, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. 17 апреля он был опубликован в парламентской газете Голос Украины и начнет действовать через месяц после публикации.