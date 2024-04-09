Польша намерена отменить ряд выплат для украинцев: что и когда изменится

Отменены будут не все программы

Власти Польши решили пересмотреть помощь украинским беженцам. В первую очередь изменения предусматривают отмену части выплат.

Информация об этом была обнародована на сайте правительства Польши. В настоящее украинские беженцы могут легально пребывать в стране до 30 июня 2024 года, но теперь этот срок хотят продлить до 30 сентября 2025 года. Если документ будет принят, то в силу он вступит 1 июля текущего года.

Что касается отмены ряда выплат, то речь идет о программах:

разовой выплаты в 300 злотых для каждого беженца;

выплат по программе "40+" (то есть выплатах для домохозяйств, которые приютили у себя украинцев);

бесплатном проживании и питании в коллективных центрах для беженцев.

Вместе с тем ожидается, что по крайней мере на год будет сохранены следующие льготы:

продление срока действия национальных виз и разрешений на временное пребывание, выданные гражданам Украины и срок действия которых истек после 24 февраля 2022;

доступ к социальным программам, например, программы "Семья 800+";

доступ к рынку труда для украинцев;

продление срока, когда врачи, стоматологи, медсестры и акушерки из Украины могут получить разрешение на работу по специальности по упрощенной процедуре.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что наиболее негативные последствия будет иметь отмена программы "40+". Так представитель отдела мониторинга и адвокации Украинского дома Александр Пестриков отметил, что похоже правительство не понимает, насколько огромные масштабы она имеет.

По его словам, инициатива понятна, поскольку хочет ликвидировать возможность превратить социальную программу в бизнес. Но весте с тем он подчеркивает, что через эту программу финансировался чуть ли не каждый второй дом, беженцев, которыми опекались общественные организации.

"Обещают, что их передадут в управление воеводам, но как это будет выглядеть, никто не знает", — говорит Пестриков.

Как сообщалось ранее, правительство Польши не заинтересовано в том, чтобы поднимать вопрос возвращения украинских беженцев на родину. Вместе с тем, в стране пока не знают, как решить вопрос их долгосрочного пребывания.