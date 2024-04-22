"Война – это всегда развитие": Буданов рассказал, что изменилось у россиян после 2022 года

Они воюют за деньги, потому что их призвали

В Украине уже третий год идет полномасштабная война. За это время оккупанты смогли переосмыслить ошибки, но чего-то кардинального в ведении войны у них не изменилось.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью BBC. Его спросили, стала ли армия врага сильнее.

"И да, и нет. Надо помнить, что война – это всегда безумное развитие. В любой стране мира война давала всегда развитие технологическое, индустриальное и тому подобное. Несмотря на то, что это безумные издержки и разрушения, но это всегда развитие. Это происходит с ними, это происходит с нами, это тоже нужно понимать", — ответил глава ГУР.

Буданов говорит, что в начале 2022 года никто не мог представить, что на фронте будут десятки тысяч дронов работать. Но вместе с тем это уже никого не удивляет сейчас.

"Что касается оснащения – оснащение пехотинца точно стало лучше. Качество техники? Нет, оно упало, потому что новой техники мало, ее не хватает. Это все отремонтированная, отреставрированная техника из складов долговременного хранения вооружений. Там о качестве говорить нет смысла, да и не нужно там и качество", — говорит он.

А вот по качеству личного состава в РФ, Буданов говорит, что участвовавшие в первой, как говорится, волне полномасштабного вторжения 22-го года – это настоящие профессионалы были, контрактники с нормальным боевым опытом и так далее. Но за это время их почти не осталось. Россия воюет мобилизованными.

Его также спросили, какой у россиян боевой дух. Глава ГУР ответил так:

"Да никакой, в принципе. Он усилился после взятия Авдеевки, но это временное было явление. В принципе, мобилизованному нет особого смысла. Они воюют за деньги, потому что их призвали, потому что заставили призваться и тому подобное. То есть "идите вперед", как это говорят и российский мужик идет. Он там особо не думает, что с ним будет. Но сказать, что он сильно старается — это тоже неправда. Ну, это еще русская ментальность играет важную роль" – подытожил Буданов.

Ранее "Телеграф" писал, что Буданов прокомментировал пессимистические прогнозы по войне. Он говорит, что проблемы на фронте есть, но они возникли не за один день.