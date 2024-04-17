"Силы обороны и народ Украины должны быть в Time": Ермак прокомментировал попадание в рейтинг самых влиятельных людей

Украина сейчас находится на передовой битве за демократию и ценности цивилизованного мира

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал свое попадание в ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира от журнала Time. По мнению главы ОПУ, такое отличие – это заслуга всей команды президента Украина Владимира Зеленского, а также народа и армии.

Об этом Ермак написал в своем Telegram. Он поблагодарил журнал, но отметил, что в списке должны быть Силы обороны и народ Украины, в том числе те, кто отдал жизнь на фронте борьбы против российских террористов.

"Благодарю Time. Но я убежден, что в списке Time должны быть такие люди, как Дмитрий Коцюбайло, Павел Петриченко, Алексей Чубашев, Андрей Пильщиков "Джус", Владислава Черных "Аида" и другие наши герои. Каждый, кто погиб за Украину и свободу. Каждый из них отдал жизнь за то, чтобы наш героический народ мог продолжать свою борьбу за независимость", – написал он.

Ермак напомнил, что Украина сейчас находится на передовой сражения за демократию и ценности цивилизованного мира. Борьба Украины с российскими захватчиками уже изменила мир, повлияла на него так, что сейчас это трудно представить.

"Поэтому силы обороны и народ Украины должны быть в Time. Я могу только гордиться, что являюсь частью этого народа. Считаю, отличие Time является оценкой работы всей команды Президента Зеленского, работать в которой для меня большая честь. Мы обязательно победим в этой войне добра против зла", – подытожил он.

Отметим, ранее Time назвал Зеленского "Человеком года 2022". А в 2023 году посвятил ему обложку и редакционную статью под названием "Никто так не верит в нашу победу, как я. Внутри борьбы Владимира Зеленского за то, чтобы держать Украину в борьбе".

А в том году первая леди Украины Елена Зеленская вошла в топ самых влиятельных женщин мира. В этот же рейтинг вошли актриса Марго Робби, певица Бейонсе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и иранская правозащитница Наргес Мохаммади.