"Мы это уже проходили": Зеленский отреагировал на идею Макрона о перемирии

Для российского диктатора не существует перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призыв России к Олимпийскому перемирию президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства подчеркнул, что не верит в какое-либо перемирие с РФ.

Ведь для российского диктатора Владимира Путина Олимпиада не является авторитетом. Об этом Зеленский сказал в интервью Хьюго Декрипту.

"Я в это не верю с Россией. Я не верю не в этот формат перемирия в целом, я не верю в какой-либо формат перемирия с Российской Федерацией. Эммануэль (президент Франции Эммануэль Макрон — ред.) это знает, он сам свидетель этого, мы вместе были в Нормандском формате. Франция, Германия, Украина — мы все живые свидетели, не по книгам, а мы живые свидетели, что замороженного конфликта с Россией не бывает. Это вопрос для перегруппировки Россией и предоставления им еще дополнительных сил, чтобы потом уничтожать нас. Мы это проходили", — сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что подобная ситуация уже была при подписании договоренностей в нормандском формате. Тогда тоже были договоренности по периоду cease-fire. Однако даже тогда были люди, которые стреляли по украинским военным.

"Они тренировали своих снайперов, которые приходили и каждый день убивали наших людей. Это с доказательствами все есть. Эмануэль все это знает. Они просто выходили на охоту. По телефонным перехватам, которые были от нашей разведки, мы все это слышали. У них заходила группа 20-30 специалистов, которые несколько месяцев подряд ежедневно убивали наших людей, хотя был cease-fire. Снайперские выстрелы. То есть, для Путина не существует никакого перемирия, никакой Олимпиады, никаких авторитетов", — рассказал Зеленский.

Напомним, что на днях Эммануэль Макрон заявил, что хочет добиться прекращения огня во время предстоящих летних Олимпийских игр в Париже и будет работать в этом направлении. Ведь считает, что это соответствует давней цели Игр — укреплению мира с помощью спорта. И касается это предложение не только Украины, но и Ближнего Востока и Судана.

Ранее "Телеграф" писал, что двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона. Вячеслав считает, что французы должны пустить всех российских спортсменов на Олимпиаду-2024 и тогда можно было бы говорить о перемирии.