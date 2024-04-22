"Это смешно": Зеленский рассказал, почему Западу не стоит бояться Путина

На Западе продолжаются дискуссии о том, что передача помощи Украине сделает их полноценными участниками войны

Вопрос того, когда Францию можно будет считать участником российско-украинской войны, не зависит от поставок оружия или отправки специалистов. Это зависит лишь от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с популярным французским журналистом и Youtube-блогером Хьюго Траверсом (HugoDécrypte). По его словам, Кремль пользуется тем, что на Западе его бояться.

"Это вопрос не в оружии и не в том, есть ли тренировочные миссии или нет. Я думаю это исключительно вопрос того, когда Путин захочет так сказать", — сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что к большому сожалению, Запад боится Путина и его реакции, хотя и значительно его сильнее.

Он добавил, что российская экономика сопоставима с экономиками Германии, Франции и Италии по отдельности, а общий ВВП стран НАТО и их союзников значительно превосходит ВВП РФ. Зеленский подчеркнул, что любая армия зависит от экономики ее страны, поскольку подготовка и содержание армии это дело не дешевое, как и покупка передовых технологий.

Президент отметил, что у каждой из перечисленных стран все это есть, а потому каждая из них по отдельности может не бояться Путина.

"Посмотрите, как воюет Украина. У нас меньше экономика, чем у вас (Франции, — ред.). И это говорит о том, что мы просто понимаем, на что способна Россия и ее армия. Нам сложно, они больше нас. Но это я привел пример каждой страны по отдельности, но если они вместе, если это страны НАТО или даже больше. Кого бояться? Путина? Это смешно", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как именно Россию заставят принять условия, которые будут приняты на саммите мира в Швейцарии.