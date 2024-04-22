"Це смішно": Зеленський розповів, чому Заходу не варто боятися Путіна

На Заході точаться дискусії про те, що передача допомоги Україні зробить їх повноцінними учасниками війни

Питання того, коли Францію можна буде вважати учасником російсько-української війни, не залежить від постачання зброї чи відправлення фахівців. Це залежить лише від російського диктатора Володимира Путіна.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у розмові з популярним французьким журналістом та Youtube-блогером Х’юго Траверсом (HugoDécrypte). За його словами, Кремль користується тим, що на Заході його бояться.

"Це питання не в зброї і не в тому, є тренувальні місії чи ні. Я думаю це виключно питання того, коли Путін захоче так сказати", — сказав він.

При цьому глава держави підкреслив, що на превеликий жаль, Захід боїться Путіна та його реакції, хоч і значно за нього сильніший.

Він додав, що російську економіку можна порівняти з економіками Німеччини, Франції та Італії окремо, а загальний ВВП країн НАТО та їх союзників значно перевищує ВВП РФ. Зеленський наголосив, що будь-яка армія залежить від економіки її країни, оскільки підготовка та утримання армії ця справа не дешева, як і купівля передових технологій.

Президент зазначив, що кожна з перерахованих країн усе це має, а тому кожна з них окремо може не боятися Путіна.

"Погляньте, як воює Україна. У нас менше економіка, ніж у вас (Франції, – ред.). І це говорить про те, що ми просто розуміємо, на що здатна Росія та її армія. Нам складно, вони більше за нас. Але це я навів приклад кожної країни окремо, але якщо вони разом, якщо це країни НАТО чи навіть більше. Кого боятися? Путіна? Це смішно", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, як саме Росію змусять ухвалити умови, які будуть прийняті на саміті світу у Швейцарії.