"Имеем четкий план": Сырский провел важную встречу с военачальниками Литвы (фото)

Говорили и о нынешней ситуации на фронте

Украину с рабочим визитом посетило военное руководство Литвы. Так главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис и начальник Генштаба Миндаугас Степонявичюс встретились с украинским главкомом Александром Сырским.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что обсудили ряд важных вопросов, среди которых и нынешняя ситуация на фронте.

"Рад был приветствовать в Киеве военное руководство Литвы – Главнокомандующего Вооруженными Силами Вальдемараса Рупшиса и Начальника Генштаба Миндаугаса Степонявичюса", — отметил Сырский.

Он добавил, что обсудили военачальники ситуацию на поле боя, подготовку наших бойцов, поддержку Украины.

Вальдемарас Рупшис

Александр Сырский и Вальдемарас Рупшис

Александр Сырский

"У нас есть четкий план действий для дальнейшего сотрудничества", — резюмировал главнокомандующий ВСУ и поблагодарил литовских коллег "за их неизменную позицию и последовательную военно-техническую поддержку нашей армии".

Напомним, в начале марта глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс записал видео из центра Киева. В своем обращении он призвал мир поддержать Украину ради ее победы в захватнической войне, которую против нее ведет Россия.

Ранее "Телеграф" писал, что пока Украина ждет появления на поле боя самолетов F-16, Литва тоже передала ВСУ боевой самолет. Речь идет о легком штурмовике L-39ZA.