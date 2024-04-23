"Маємо чіткий план": Сирський провів важливу зустріч з воєначальниками Литви (фото)
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Говорили і про нинішню ситуацію на фронті
Україну з робочим візитом відвідало військове керівництво Литви. Так головнокомандувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшіс та начальник Генштабу Міндаугас Степонявічус мали зустріч з українським головкомом Олександром Сирським.
Про це інформує Генштаб ЗСУ. Зазначається, що обговорили вони низку важливих питань, серед яких і нинішня ситуація на фронті.
"Радий був вітати у Києві військове керівництво Литви – Головнокомандувача Збройних Сил Вальдемараса Рупшіса та Начальника Генштабу Міндаугаса Степонявічуса", — зазначив Сирський.
Він додав, що обговорили воєначальники ситуацію на полі бою, підготовку наших бійців, підтримку України.
"Маємо чіткий план дій для подальшої співпраці", — резюмував головнокомандувач ЗСУ та подякував литовським колегам "за їхню незмінну позицію та послідовну воєнно-технічну підтримку нашого війська".
Нагадаємо, на початку березня глава Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс записав відео із центру Києва. У своєму зверненні він закликав світ підтримати Україну заради її перемоги у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія.
Раніше "Телеграф" писав, що, поки Україна чекає появи на полі бою літаків F-16, Литва теж передала ЗСУ бойовий літак. Йдеться про легкий штурмовик L-39ZA.