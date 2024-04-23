"Маємо чіткий план": Сирський провів важливу зустріч з воєначальниками Литви (фото)

Говорили і про нинішню ситуацію на фронті

Україну з робочим візитом відвідало військове керівництво Литви. Так головнокомандувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшіс та начальник Генштабу Міндаугас Степонявічус мали зустріч з українським головкомом Олександром Сирським.

Про це інформує Генштаб ЗСУ. Зазначається, що обговорили вони низку важливих питань, серед яких і нинішня ситуація на фронті.

"Радий був вітати у Києві військове керівництво Литви – Головнокомандувача Збройних Сил Вальдемараса Рупшіса та Начальника Генштабу Міндаугаса Степонявічуса", — зазначив Сирський.

Він додав, що обговорили воєначальники ситуацію на полі бою, підготовку наших бійців, підтримку України.

Вальдемарас Рупшіс

Олександр Сирський та Вальдемарас Рупшіс

Олекксандр Сирський

"Маємо чіткий план дій для подальшої співпраці", — резюмував головнокомандувач ЗСУ та подякував литовським колегам "за їхню незмінну позицію та послідовну воєнно-технічну підтримку нашого війська".

Нагадаємо, на початку березня глава Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс записав відео із центру Києва. У своєму зверненні він закликав світ підтримати Україну заради її перемоги у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія.

Раніше "Телеграф" писав, що, поки Україна чекає появи на полі бою літаків F-16, Литва теж передала ЗСУ бойовий літак. Йдеться про легкий штурмовик L-39ZA.