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Венгрия заблокирует выделение 2 млрд евро для Украины, если Киев не выполнит одно условие

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Петер Сийярто против финансовой помощи нашей стране Новость обновлена 22 апреля 2024, 22:08
Петер Сийярто против финансовой помощи нашей стране. Фото Коллаж "Телеграфа"

Будапешт продолжает вставлять палки в колеса и ставить ультиматумы

Венгрия будет блокировать выделение финансовой помощи Украине от Евросоюза в размере 2 млрд евро. Чтобы Будапешт не ветировал ее, Киев должен дать гарантии, что не будет включать венгерские компании в список "спонсоров войны".

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во время пресс-конференции по итогам совещания глав МИД и Минобороны стран ЕС. Ее транслировал телеканал М1.

"Позиция Венгрии остается неизменной: пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят преследовать у себя венгерские компании, мы не сможем способствовать принятию подобных решений", — сказал Сийярто.

Министр напомнил, что Будапешт уже ветировал выделение 500 млн евро для Украины. Теперь речь идет о выделении еще 1,5 млрд евро, и Венгрия планирует голосовать против этого решения.

Сийярто рассказал, что Украина собирается запретить продажу 14 препаратов фармацевтической компании Richter Gedeon. Она не вышла с рынка РФ и продолжает работать на рынок страны-террористки.

Напомним, что Венгрия является главным противником вступления Украины в ЕС. Эта страна регулярно блокирует выделение помощи Киеву.

В марте официальный Будапешт направил письма странам-членам Евросоюза с дерзкими требованиями. Венгрия хотела "защищать" права венгров на территории Украины и потребовала отправить своего собственного делегата в Верховную Раду.

Ранее "Телеграф" писал, что Будапешт отказался предоставить деньги на вооружение для Украины. Речь идет о 18 млн долларов США. Вместо этого деньги планировали отдать одной из африканских стран.

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