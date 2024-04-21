Династический мажор: стало известно, кто оказался отцом скандального копа из Гудвайна

Простой полицейский завтракает в дорогих ресторанах и ездит на престижном автомобиле

В Киеве произошел громкий скандал с участием полицейского, который занял забронированное место в ресторане Goodwine и угрожал посетителям. Впрочем, правоохранитель оказался непростым.

Деталями поделился бизнесмен, основатель холдинга MS Capital Максим Шкиль. Именно он забронировал столик, который в последствии занял полицейский.

По его словам, он является частым посетителем этого ресторана, а потому забронировал столик заранее. Но в этот раз оказалось, что его стол занял неизвестный мужчина со спутницей.

"Несмотря на то, что стоял резерв, мы подошли и вежливо объяснили, что стол забронирован. На что матом услышали – вы две дуры, здесь сидеть буду я", — написал Шкиль.

Конфликт решился тем, что администрация переговорила с мужчиной, после чего тот нагрубил персоналу и с угрозами покинул заведение. Шкилю удалось установить, что грубияном оказался сотрудник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Виталий Манасян. "Простой полицейский" уехал от заведения на престижном автомобиле Audi RS6.

"Могу сказать одно – что это пример позора высокого звания Полицейский и таким работникам не должно быть места в системе правопорядка", — подытожил Шкиль.

Виталий Манасян

Примечательно, что в декларациях полицейского никакого автомобиля нет. При этом единственной недвижимостью, которая ему принадлежит, Манасян указал треть квартиры в 92.7 квадрата за 1668 гривен. Он делит ее с братом и отцом.

Также Виталий Манасян внес в свою декларацию данные об официальной зарплате и сбережениях в размере 450 тысяч гривен (наличными). Основной источник дохода – зарплата, полученная по основному месту работы.

Декларация Виталия Манасяна. Источник - YouControl

При этом брат фигуранта Армен тоже работает в полиции, где занимает должность Заместителя начальника Управления стратегических расследований в Киеве.

В ежегодной декларации Армен Манасян указал, что пользуется автомобилем NISSAN ROGUE 2017 года выпуска и стоимостью 331,5 тыс. грн. А принадлежит машина его жене. Отметим, стоимость такого автомобиля на профильных сайтах стартует от $13 тысяч и достигает $20 тыс.

Источник - YouControl

Также в соответствии с финансовой отчетностью Армена стало известно, что за год в должности главного оперуполномоченного в Департаменте стратегических расследований Нацполиции он получил зарплату в размере 238 тыс. грн. Также декларант сообщил, что ему преподнесли подарок стоимостью 3,3 тыс. грн. Еще 85 тысяч гривен Армен получил от продажи недвижимости. А 49 тыс. грн — от предпринимательской деятельности.

Наличными главный опер хранил $14 тыс., а часть средств в гривнах положил на банковские депозиты. Самая большая сумма взноса — 25 тыс. грн — в "Укргазбанке".

В сети есть информация о том, что отец полицейского Манасян Артур Харенович в средине 2000-х был начальником Соломенского РУ ГУМВС.

По информации источников "Телеграфа", он якобы "крышевал" радиорынок в Киеве и привлекал сынов к своей деятельности.

Имя Артура Мансяна фигурирует в уголовном производстве №2-91-1/07 от 2007 года, в котором истец обратился к суду с жалобой на бездействие должностных лиц и нарушении его законных прав. Отмечается, что тогда группа полицейских проникла в дом истца вопреки протесту его адвоката и изъяла там все ценные вещи. После чего к месту прибыл сам Манасян с заместителем, который пообщался с полицейскими, "накричал на истца и приказал перевернуть все в квартире вверх ногами, а затем ушел".

Как сообщалось ранее, в Соломенском районе Киева известный лицей "Престиж" (ул. Героев Севастополя 42а) возглавила новая директор Наталия Барчук, которая уже успела угодить в секс-скандал.