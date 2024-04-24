Глава ветеранского подкомитета Рады указал на риски законопроекта "О ветеранском предпринимательстве"

Правительство должно как можно быстрее утвердить стратегию ветеранской политики и комплексно урегулировать поддержку ветеранского бизнеса. Об этом заявил народный депутат Анатолий Остапенко, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам социальной защиты прав ветеранов.

"Законодательные инициативы по поддержке ветеранов, которые сегодня есть в Верховной Раде, являются попыткой построить систему в системе. В первую очередь это касается законопроекта №10258 "О ветеранском предпринимательстве". Там множество коллизий даже в терминологии. Например, понятие "ветеранское предприятие" по сути дублирует понятие "социальное предприятие". То есть один термин отождествляется с вторым понятием. Полный беспорядок мы наблюдаем и с попыткой предоставить льготы ветеранам и их родственникам. по поддержке ветеранского бизнеса, предварительно согласовав эту инициативу с ветеранскими организациями", — отмечает народный депутат.

Ранее Ассоциация ветеранов-предпринимателей АТО призвала правительство немедленно начать системную работу по разработке государственной политики по поддержке ветеранского бизнеса.

Также CEO Club Ukraine акцентировал внимание Верховной Рады на рисках обретения статуса "ветеранский бизнес" компаниями, которые по факту таковыми не являются.

Кроме того, Федерация работодателей Украины заявила, что законопроект №10258 содержит ряд недостатков и коррупционных рисков, а также в случае принятия может коренным образом искривить конкурентную среду в Украине.