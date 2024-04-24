Голова ветеранського підкомітету Ради вказав на ризики законопроекту "Про ветеранське підприємництво"

Уряд має якнайшвидше затвердити Стратегію ветеранської політики та комплексно врегулювати підтримку ветеранського бізнесу. Про це заявив народний депутат Анатолій Остапенко, голова підкомітету Верховної Ради з питань соціального захисту прав ветеранів.

"Законодавчі ініціативи щодо підтримки ветеранів, які на сьогодні є у Верховній Раді, є спробою побудувати систему в системі. Насамперед це стосується законопроєкту №10258 "Про ветеранське підприємництво". Там безліч колізій навіть у термінології. Наприклад, поняття "ветеранське підприємство" по суті дублює поняття "соціальне підприємство". Тобто один термін ототожнюється з другим, яке є більш широким поняттям. Повний безлад ми спостерігаємо і зі спробою надати пільги ветеранам та їхнім родичам. Ніхто не розуміє, яким фінансовим ресурсом вони будуть забезпечені. Уряд має ініціювати комплексний законопроєкт щодо підтримки ветеранського бізнесу, заздалегідь погодивши цю ініціативу з ветеранськими організаціями", — відзначає народний депутат.

Раніше Асоціація ветеранів-підприємців АТО закликала Уряд негайно почати системну роботу з розробки державної політики щодо підтримки ветеранського бізнесу.

Також CEO Club Ukraine акцентував увагу Верховної Ради на ризики набуття статусу "ветеранський бізнес" компаніями, які по факту такими не є.

Крім того, Федерація роботодавців України заявила, що законопроєкт №10258 містить ряд недоліків та корупційних ризиків, а також у разі прийняття може докорінно викривити конкурентне середовище в Україні.