Многодетных отцов в Украине могут мобилизовать: в Минюсте назвали условие

Данные о многодетных неплательщиках алиментов планируют передавать в ТЦК

Мужчины, у которых есть трое и более детей, но они не платят алименты, могут быть мобилизованы. Сейчас в Украине больше полумиллиона мужчин, которые числятся в списке должников по уплате алиментов, и 180 тысяч из них не выплачивают средства больше трех месяцев.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра юстиции Украины по исполнительной службе Андрей Гайченко. Он добавил, что исполнительная служба Украины взимает алименты всеми доступными законными способами.

"Арестовываем счета, взимаем средства по заработным платам и пенсиям и другим выплатам, можем реализовывать имущество. Можем заходить в помещение и выносить стиральные машины, телевизоры и бытовую технику, айпады и ноутбуки и продавать все это с аукциона в пользу ребенка", — подчеркнул Андрей Гайченко.

Он добавил, что отцы троих и более детей, которые не платят алименты, по сути не содержат детей. Поэтому, согласно новому закону о мобилизации, их могут мобилизовать в ряды Сил обороны Украины.

"Эти дети у них есть, но свои обязанности они не выполняют. Поэтому такие родители троих и более детей при условии не содержания хотя бы одного из них будут призываться в Вооруженные силы Украины. Мы не можем говорить, что они их содержат, а не содержишь ребенка, значит у тебя и льготы нет", — отметил замминистра юстиции.

Представитель Минюста отметил, что сейчас разрабатывают специальные механизмы, чтобы ТЦК и исполнительные службы могли обмениваться данными в рамках мобилизации. В ведомстве не исключают, что многодетные отцы должны будут предъявлять в ТЦК справку о том, что у них нет задолженности по уплате алиментов.

Среди неплательщиков алиментов, по данным Минюста, есть и женщины. Таких по состоянию на апрель 2024 года 16 тысяч.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине хотят мобилизовать осужденных. В Минюсте рассказали, какие меры будут принимать для того, чтобы обезопасить военных.