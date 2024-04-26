Кого будут исключать из воинского учета с мая: что говорит новый закон о мобилизации

Причин исключения из учета в общей сложности пять, однако человека могут снять с учета

В Украине скоро заработает новый закон о мобилизации. Согласно ему, нужно обновить свои данные в ТЦК и СП в течение 60 дней. Сделать это должны все мужчины от 18 до 60 лет.

Согласно новому закону, на воинский учет должны становиться призывники, военнообязанные и резервисты. Призывники — граждане до 25 лет, в том числе окончившие службу или отбывание наказания. Призывников становятся на учет с 18 лет. Они должны пройти медосмотр. К военнообязанным относятся также и уволившиеся с военной службы со спецзваниями — полиция и прокуроры.

С военного учета военнообязанных и резервистов снимают при переезде и призыве. Также причинами могут служить служба в органах гражданской защиты, достижения предельного возраста и т.д.

Исключить из военного учета военнообязанного могут по нескольким причинам:

смерть

человек пропал без вести или объявлен умершим

гражданство Украины прекращено

непригодность к военной службе

предельный возраст пребывания в запасе.

Регистрация, снятие и исключение из воинского учета по новому закону о мобилизации

Ранее "Телеграф" рассказывал о наказании, которое ожидает уклоняющихся от мобилизации. В законе прописано, сколько дней дается во исполнение требований ТЦК и СП перед обращением в суд.